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14:09, 04 июня 2019

Американский Сенат принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Согласно документу всем, кого заподозрят в этом, запретят въезд на территорию Штатов.

Как пишет влиятельный портал The Hill, законопроект называется: «Защита выборов от угроз с помощью установлении красных линий». Его разработали два сенатора — республиканец и демократ. Согласно ему, речь идёт о том, что как только власти США зафиксируют возможное нарушение правил финансирования кампании или другое любое вмешательство, это поддерживаемое иностранным правительством, повлечёт за собой въезд на территорию Штатов,
Авторы законопроекта говорят, что разработали его по итогам расследования о российском следе в президентских выборах, на которых победил Дональд Трамп и это сигнал всем, кто пытается повлиять на политику Вашингтона.
Также портал The Hill пишет про то, что в ближайшие дни готовится заседание сената, на котором будет обсуждаться усиление безопасности американского избирательного процесса. Об этой встрече демократы договорились с республиканцами. Сенаторы с обеих сторон, как отмечается в статье, критикуют Белый дом за то, что пока по этому поводу не принято никаких серьёзных решений. Согласно расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, на прошлых президентских выборов, были зафиксированы многочисленные и систематические попытки влияния на ход голосованиям.

Официальная Москва обвинения в свой адрес отрицает.



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