В Коммерсанте пока не получили повестки в суд по делу о  разглашении гостайны

Об этом «Эху» рассказал главный редактор газеты Владимир Желонкин.

О том, что издание хотят привлечь к административной ответственности ранее, со ссылкой на источник в судебных кругах, сообщило ТАСС. Наказание по этой статье предусматривает штраф до одного миллиона рублей.

Суть претензий к Коммерсанту пока неизвестна. Предполагалось, что дело может быть связано со статьей о поставке истребителей Су-35 в Египет — этот материал был удален. Однако в газете уточнили, что публикацию сняли по решению руководства не из-за административного дела, а по другой причине.