Кинокомпания, чьи фильмы финансировал Минкульт, подала в суд на популярного блогера BadComedian

Поводом для иска стал критический обзор фильма «За гранью реальности».

Один миллион рублей хочет получить с Евгения Баженова известного как BadComedian компания Kinodanz. Она также требует удалить ролик с обзором на фильм «За гранью реальности». В компании считают, что Баженов нарушил авторские права, превысив допустимый объем цитирования, хотя в российском законодательстве такие лимиты не установлены. При этом, как рассказал BadComedian, на личной встрече представители Kinodanz заявили, что блогер «портит им репутацию», а между тем, за ними стоят «очень влиятельные люди» и их поддерживает Минкультуры. На сторону блогера встали не только его подписчики, но и многие известные деятели – политики, комики, журналисты и представители киноиндустрии, среди них, например, продюсер Александр Роднянский. Он подчеркнул, что попытки заставить Баженова прекратить публиковать обзоры — это «трусость, непрофессионализм и цензура», а критика, даже острая и неприятная, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. Ксения Собчак призвала чиновников остановить давление на Баженова, поскольку он популяризирует российское кино. Тина Канделаки даже выразила готовность купить канал BadComedian и «покрыть все возможные издержки». Она также считает «спорной» политику Минкульта в части поддержки кинематографа.

Badсomedian – один из самых популярных русскоязычных каналов на YouTube. Петицию в защиту его автора подписали уже 2 тысячи человек.