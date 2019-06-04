ФСБ, по некоторым данным, запросила ключи шифрования от ряда сервисов «Яндекса»

Как утверждается, компания отказалась это сделать.

Речь идет о ключах для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали ряд источников интернет-издания РБК. По их словам, свое требование ФСБ предъявило еще несколько месяцев назад. Однако «Яндекс», несмотря на положенные по закону 10 дней, на запрос не отреагировал. Собеседники издания отмечают, что спецслужбы хотят получить доступ к сессионным ключам. Это, по их словам, означает, что ФСБ может получить возможность завладеть логином и паролем от почтового ящика пользователя, а кроме того, получить доступ не только к переписке, но и ко всему трафику. Кроме того, как утверждают источники, «Яндекс» обеспокоен тем, что возможное сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей и существенным денежным потерям. По их словам, компания видит для себя угрозу конкурентному положению, особенно на фоне того, что спецслужбы не принуждают к такому сотрудничеству иностранные компании, например, Google. В самом «Яндексе» пока не подтвердили и не опровергли получение требований ФСБ.

В прошлом году за отказ предоставить ключи шифрования переписки пользователей суд постановил заблокировать мессенджер Telegram.

В Кремле вопрос о ситуации с ключами шифрования переадресовали в ФСБ и правительство. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что эта тема не относится к компетенции президентской администрации.

Требования спецслужб прокомментировали в Госдуме. Предписание ФСБ направлено на безопасность граждан, а сами пользователи ничего не заметят – такое мнение «Эху» высказал глава комитета по информационной политике и связи Сергей Боярский.

«Яндекс» ведет с ФСБ конфиденциальные переговоры по поводу передачи ключей шифрования и вскоре компромисс будет достигнут — предположил Боярский.

Между тем IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников считает, что ФСБ просто решила проверить «Яндекс» на готовность сотрудничать с властями.

Здольников добавил, что «Яндекс» и так придерживается российских законов и все время подчиняется требованиям спецслужб.