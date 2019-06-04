Знаменитый режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар» — объявил оргкомитет премии
Линч четырежды выдвигался на награду киноакадемии, но пока не получил ни одной статуэтки. Почетный «Оскар» ему вручат на специальной церемонии 27 октября.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Линч четырежды выдвигался на награду киноакадемии, но пока не получил ни одной статуэтки. Почетный «Оскар» ему вручат на специальной церемонии 27 октября.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…