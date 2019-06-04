Это объясняют острым дефицитом грузчиков в летний период.

Как пишет газета Ведомости, ранее Аэрофлот сам обрабатывал багаж своих пассажиров, но с открытием терминала «Б» этим занимается компания Шеремтьево-Хэндлинг – она на 100% принадлежит аэропорту.

По данным издания, сейчас Шереметьево не успевает обрабатывать около двух тысяч единиц багажа в сутки – в основном. Аэрофлота. В аэропорту обещают, что ситуация стабилизируется к концу июня.