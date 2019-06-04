Отклонен иск бывшего сотрудника ГИБДД Максима Лужных. По версии адвокатов, Лужных уволили после посещения Доминиканской республики и Болгарии.

В свою очередь, представитель МВД заявил в суде, что увольнение Лужных никак не связано с нарушением приказа. Истец сообщил недостоверную информацию о месте своего отдыха. Представители Лужных заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.