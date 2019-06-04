Житель Екатеринбурга, участвовавший в акциях против строительства храма в  сквере, стал фигурантом уголовного дела

Житель Екатеринбурга Станислав Мельниченко , участвовавший в протестных акциях против строительства храма в сквере, стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти, — сообщает организация Апология протеста. Она предоставила подозреваемому своего адвоката.

По версии следствия, Мельниченко публично высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно совершал оскорбляющие жесты в адрес полицейских". Пострадавшим в деле значится майор Евгений Крюков

Мельниченко уже штрафовали по административной статье на 12 тысяч рублей. С него взяли подписку о невыезде.