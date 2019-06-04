ФСБ потребовала у Яндекса ключи шифрования к данным пользователей Яндекс-Почтой и Яндекс-Диска

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. По сведениям издания, это произошло еще несколько месяцев назад. Яндекс все еще не выполнил требование.

В самой компании публикацию не комментируют.

За отказ передать ФСБ ключи шифрования вводятся санкции вплоть до блокировки. По этой причине мессенджер Телеграм был сначала оштрафован на 800 тысяч рублей, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов.