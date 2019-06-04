Депутат: «Яндекс» достигнет компромисса с ФСБ в вопросе передачи ключей шифрования

«Яндекс» достигнет компромисса с ФСБ в вопросе передачи ключей шифрования. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Понимая, что «Яндекс» – крупнейший российский поисковик, что его сервисами пользуются миллионы людей, у меня нет никаких сомнений в том, что компромисс будет достигнут. ФСБ получит необходимые для оперативной работы ключи шифрования, а «Яндекс» будет продолжать эффективно работать. Что касается нас, простых пользователей, мы как обычно ничего не заметим, и будем продолжать пользоваться сервисами в полном объеме без всяких препятствий», — сказал он.

С.Боярский уверен, что переговорный процесс между компанией и органами уже запущен.

«Насколько я понимаю, учитывая, что история просочилась в СМИ только сегодня, такие переговоры уже идут», — считает депутат.

Как сообщалось ранее, несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».