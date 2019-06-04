Один из лидеров сборной России Юрий Газинский не сыграет в ближайших отборочных матчах чемпионата Европы по футболу

Он получил травму в контрольном матче с клубом Чертаново.

Уже на 18 минуте после подачи углового Газинский столкнулся с соперником и закричав рухнул на газон. Врачи увели его с поля, а Станислав Черчесов вынужден был заменить полузащитника Краснодара на Ильзата Ахметова и попросить коллегу Игоря Осинькина не допускать грубой и даже жесткой игры. Осинькин посчитал столкновение чисто игровым, но во втором тайме стыков стало меньше. Медики определили у Газинского травму плеча и с Сан-Марино и Кипром он не сыграет. Что же до результата, то сборная победила 6-0. Три мяча забили форварды – Дзюба, Смолов и Чалов и три хавбеки Головин, Антон Миранчук и Мирзов. По словам Романа Зобнина Чертаново по игровой модели напоминает Сан-Марино и этот матч полезнее двухсторонней игры.

В предстоящей игровой сессии сборная России сыграет два домашних матча. Восьмого июня в Саранске с Сан-Марино и 11-ого в Нижнем Новгороде с Кипром.