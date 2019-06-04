Двое взрослых и дети-близнецы погибли при пожаре в Москве

Четыре человека погибли в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, двое из них — трехлетние близнецы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник во вторник. «Из горящей квартиры были эвакуированы четыре человека — две женщины в возрасте 24 и 84 лет и девочки-близнецы в возрасте трех лет, после проведения реанимационных мероприятий никого спасти не удалось», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что по адресу Профсоюзная, 94 корпус 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже.