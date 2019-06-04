Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала недопустимой ситуацию с отказом в отдыхе в летнем лагере детям, больным ВИЧ

Инцидент случился в одной из турбаз под Нижним Новгородом.

По мнению Кузнецовой, случившееся является безграмотностью. Уполномоченная по правам ребенка полагает, что руководству летнего лагеря, где отказали во въезде ВИЧ-больным детям, нужно было проконсультироваться и узнать, как решать подобные вопросы. Кузнецова также считает, что руководителям турбазы должно быть стыдно перед детьми; кроме того, она пообещала минимизировать последствия инцидента. Тем временем агентство «Интерфакс» со ссылкой на благотворительный фонд СТЭП сообщает, что группе с ВИЧ-положительным статусом организуют отдых в другом месте. Как утверждается, место уже подобрано, а сам отдых пройдет в назначенное время. Накануне директор фонда Ольга Кузьмичева рассказала, что в размещении в турбазе «Новинки» под Нижним Новгородом отказали группе из 50 человек, больных ВИЧ. Среди них есть и дети, всем вернули аванс. Причиной отказа стали опасения сотрудников лагеря – это подтвердил его администратор.

Роспотребнадзор намерен провести проверку случившегося, а также семинар о способах передачи ВИЧ-инфекции.