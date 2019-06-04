Он-лайн казино «Азино 777» потеряло лидерство в списке крупнейших рекламодателей Рунета

По подсчётам исследовательской компании «Медиаскоп», в этом году организация заняла только 60-е место в рейтинге крупнейших заказчиков видео рекламы. Годом ранее «Азино 777» с большим отрывом от конкурентов находилось на первой строчке. На позицию компании мог повлиять так называемый антипиратский меморандум и активная зачистка поисковой выдачи от пиратских ресурсов. Вместе с тем отмечается, что в первую тройку рекламодателей вошёл нелегальный букмекер 1ХBet.