Карен Хачанов станет первым российским теннисистом, который войдет в десятку сильнейших с 2010 года

Это стало возможным после того, как он вышел в четвертьфинал Открытого Чемпионата Франции.

Хачанов выиграл у девятой ракетки мира аргентинца Хуана-Мартина дель Потро в четырех партиях. Для него это был знаковый успех. Карен никогда еще не добирался до четвертьфиналов турниров Большого Шлема. В понедельник в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он займет место в первой десятке. Последним из россиян, которому удалось это сделать, был Михаил Южный в 2010 году. Хачанов стал седьмым отечественным игроком в элите мужского тенниса. Этот список еще в советские времена открыл Александр Метревели, затем его примеру последовали Андрей Чесноков, Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный и Николай Давыденко. В матче за право сыграть в полуфинале Хачанов сыграет с четвертой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. В предыдущих трех матчах Хачанов неизменно выигрывал.

Четвертьфинальный матч Открытого Чемпионата Франции по теннису между Кареном Хачановым и Домиником Тимом состоится в среду.