Суд вернул в полицию дело главы штаба ФБК Леонида Волкова о неуважении к власти

Поводом для составления административного протокола изначально стал «твит» оппозиционера с упоминанием президента.

Тверской суд Москвы усмотрел в административном деле против соратника Алексея Навального Леонида Волкова нарушения, препятствующие его рассмотрению по существу. Для их устранения его вернули в полицию. Юрист Александр Помазуев рассказал «Медиазоне», решение суда связано с тем, что в протоколе не указано место правонарушения. Административное дело в отношении Волкова возбудили в конце мая, когда оппозиционер уже отбывал 20 суток ареста за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы. Во время тех митингов он находился за границей. На этот раз претензии со стороны правоохранительных органов к Волкову возникли в связи с твитом с прикрепленным видео оглашения первого решения суда по делу о неуважении к власти. Оппозиционер сопроводил запись комментарием, процитировав фразу в отношении президента, из-за которой то дело и было заведено. За использование табуированной лексики для выражения негативной оценки Владимира Путина на Волкова и составили протокол.

Закон о штрафах и административных арестах за оскорбление власти в интернете вступил в силу в конце марта. Впервые эту статью применили к жителю Новгородской области Юрию Картыжеву за записи «Вконтакте» с оскорблением президента.