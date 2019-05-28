В «Коммерсанте» пока не получали повестки в суд по делу о разглашении гостайны – главред

В «Коммерсанте» пока не получали повестки в суд по делу о разглашении гостайны. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Владимир Желонкин.

«Пока нас в суд не вызовут, нам вряд ли будет что-то известно. Повестки пока нет», — сказал он.

О том, что «Коммерсант» хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

Наказание по ч. 7 ст. 13.15 КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.