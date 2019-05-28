Следствие возбудило уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции во время протестов в Екатеринбурге – адвокат

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко за оскорбление сотрудника полиции во время протестов против строительства храма в городском сквере. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат подозреваемого Алексей Бушмаков.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей»).

«Якобы, по версии следствия, он оскорбил сотрудника пресс-службы (городского УМВД – ЭМ) Евгения Крюкова, который находился без форменной одежды и не показывал никому удостоверения. Хоть он и находился по ту сторону оцепления, отличить его от обычного гражданина было нельзя, он никак не представлялся», — сказал адвокат.

А.Бушмаков также добавил, что следствие не раскрывает, какими фразами или жестами С.Мельниченко оскорбил сотрудника полиции. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

«Мы полагаем, что все это делается с целью подавить гражданскую активность и создать негативную повестку перед голосованием граждан за место для строительства храма», — заключил адвокат.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные протесты, связанные со строительством собора в городском сквере. С момента начала протестов 33 участника акции получили от двух до 15 суток административного ареста.