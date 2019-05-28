Эксперт: Требование ФСБ к «Яндекс» передать ключи шифрования – «проверка на готовность сотрудничать с государством»

Требование ФСБ к «Яндекс» передать ключи шифрования – «проверка компании на готовность сотрудничать с государством». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

«ФСБ попросило ключи шифрования в рамках проверки «Яндекса» на готовность сотрудничать с государством. Последние новости, связанные с «Яндексом», говорят о том, что государство беспокоит остающаяся независимость этой компании, и они стараются выбить ее у «Яндекс» из-под ног. Это политический шаг в сторону усиления контроля не столько над перепиской пользователей, сколько над самим «Яндексом», — считает он.

В.Здольников добавил, что, с технической точки зрения, никакой новой информации ФСБ не получит.

«Переписка в почте, содержимое своих сервисов, информация о перемещениях пользователей в «Яндекс.Картах» и передвижениях на такси, — все, что интересует органы, компания давно передает по запросам в соответствии с российским законом. С технической точки зрения, никакие ключи шифрования не дадут российскому государству новой информации», — сказал эксперт.

По информации РБК, несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».