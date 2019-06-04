Суд вернул в полицию протокол на Леонида Волкова о явном неуважении к власти для устранения недостатков

Как рассказал порталу «Медиазона» юрист Александр Помазуев, в документе не было указано место правонарушения. Протокол был составлен ещё в конце мая. Полиция посчитала правонарушением твит оппозиционера, где приводилась видеозапись оглашения первого решения суда по административному делу о неуважении к власти. Там упоминался президент Владимир Путин.

Сейчас Волков находится в спецприёмнике по другому делу. Он было арестован на 20 суток за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы. При этом во время митингов сам оппозиционер находился за границей.