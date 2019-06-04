Махинации с финансовой отчетностью стали поводом для подачи исков против Михаила Абызова со стороны Альфа-Банка и структур Виктора Вексельберга. РБК ознакомился с исковыми требованиями.

Альфа-Банк и компания «Т Плюс» считают экс-министра открытого правительства, его бывшую супругу и экс-владельца группы Е4 контролирующими должника лицами. Ответчика должна нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать. Когда долги Е4 стали превышать активы, владельцы начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредиты.

Несколько лет назад группа Е4 скупила контрольные пакеты ряда энергетических компаний России, которые были записана на иностранные юрлица. Финансовые показатели после сделок технически улучшились и Е4 взяла новые кредиты. Больше половины бизнесмены не вернули. Истцы отмечают, что благосостояние самого Абызова вопреки показателям его компании росло. Сумма исковых требований составляет 34 миллиарда рублей. Защита бывшего министра будет настаивать, что Абызов не имел влияния на компанию, которую передал в доверительное управление.

Абызов сейчас находится под арестом. По уголовному делу его обвиняют в создании преступного сообщества и махинациях на 4 миллиарда рублей.