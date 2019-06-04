Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени

Теперь она сможет выступать в женских соревнованиях.

Семеня обратилась в гражданскую инстанцию после того, как спортивный арбитраж в Лозанне оставил в силе решение международной федерации легкой атлетики, которая установила новые правила допуска к женским соревнованиям. Главным фактором теперь является уровень тестостерона, который у Семени от природы превышает обычные женские показатели в несколько раз. Феноменам вроде Семени предписывалось пить специальные препараты, которые снижают уровень этого мужского гормона. Семеня попыталась следовать рекомендациям, но результаты резко упали. Тогда она решила оспорить вердикт КАС. Федеральный суд Швейцарии приостановил действие новых правил и теперь спортсменка не обязана медикаментозно приводить показатели в ному.

Кастер Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Награды она завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.