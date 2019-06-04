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10:32, 04 июня 2019

Российские банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей

Участники проекта, который позволяет переводить деньги по номеру телефона, хотят получить от Центробанка особые условия кредитования. Это нужно в том случае, если будет исчерпан установленный для расчётов лимит. Как пишет «Коммерсантъ», подобная ситуация может случиться в выходные или праздничные дни, что приведёт к остановке платежей.
Отмечается, что сейчас банки могут круглосуточно взаимодействовать с ЦБ. Однако с ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу системы без кредитной поддержки регулятора.



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