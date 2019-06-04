США обвинили Китай в искажении информации о ходе торговых переговоров

В совместном заявлении офиса представителя страны и американского Минфина говорится, что КНР занимается поисками виновного. Как отмечается в документе, американские пошлины были изначально введены из-за недобросовестной торговой практики Пекина, которая стоила американским компаниям сотен миллиардов долларов ежегодно. После этого «вместо того, чтобы конструктивно работать над разрешением опасений, Китай выступил с ответными мерами».