В Судане число погибших в результате разгона протестов достигло 35 человек

В стране после произошедшего в апреле военного переворота уже почти два месяца проходят манифестации с требованием создания гражданских органов власти.

Накануне перед разгоном палаточного лагеря в центре суданской столицы Хартум в город были введены силы спецназа. Перед ними, как пишет агентство «Интерфакс», была поставлена задача разогнать участников акций у здания Минобороны и штаб-квартиры суданской армии. При этом оппозиционный комитет врачей, на который ссылается агентство Associated Press, сообщает, что о точном числе погибших говорить пока нельзя. Там утверждают, что вооруженные ополченцы окружают больницы, а также нападают на врачей и арестовывают их. Сотни человек в результате столкновений получили ранения. Суданские военные на этом фоне отрицают информацию о применении силы против протестующих. Вместе с тем Военный совет Судана объявил о проведении всеобщих выборов в течение ближайших 9 месяцев. Там сообщили о разрыве договоренностей с оппозиционным Альянсом за свободу и перемены. Именно активистам гражданской оппозиции ранее военные пообещали передать власть.

В ходе военного переворота был арестован президент Судана Омар аль-Башир, которых правил страной более 25 лет.