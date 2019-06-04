«Яндекс» отказался передавать ключи шифрования по требованию ФСБ

Роскомнадзор может теперь добиться блокировки сервисов через суд.

Компания, находясь в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, по закону обязана делиться данными пользователей по запросу следственных органов и спецслужб. Источник РБК говорит, что ФСБ потребовала от компании сессионные ключи, которые дают доступ не только к переписке, но и к данным о трафике. Интерес силовики проявляли к сервисам «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Представители поисковика в установленный 10-дневный срок на запрос не ответили. С тех пор прошло несколько месяцев.

Компанию теперь ждёт штраф до миллиона рублей. Если после этого ключи так и не попадут к ФСБ, сервисы могут быть заблокированы по решению суда. Таким образом, «Яндекс» повторит судьбу мессенджера Telegram, который столкнулся с аналогичными проблемами год назад и теперь блокируется с переменным успехом.

Собеседник, близкий к «Яндексу», сказал РБК, что компания беспокоится из-за возможных репутационных потерь и снижения прибыли в случае сотрудничества с ФСБ. По его словам, иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству.