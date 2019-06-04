На юридическом факультете Омского государственного университета сегодня пройдёт прощание с бывшим генпрокурором страны

В новейшую историю Алексей Казанник вошёл в мае 1989, когда будучи избранным в Верховный совета СССР, уступил своё место опальному тогда Борису Ельцину.

После амнистии участников событий осени 1993 года, вопреки распоряжению тогда уже президента Ельцина воспрепятствовать выполнению постановления Госдумы, Казанник освободил всех заключённых из следственного изолятора «Лефортово» и в тот же день подал заявление об отставке.