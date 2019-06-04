Председатель Счётной палаты надеется на освобождение американского бизнесмена Майкла Калви на время следствия

Как написал в Твиттере Алексей Кудрин, содержание основателя инвестфонда Baring Vostok под арестом «выглядит странным».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле предпочли бы, чтобы у Калви не было проблем с законом. Адвокаты бизнесмена, который является фигурантом дела о мошенничестве, попросили следствие разрешить ему принять участие в Петербургском Международном экономическом форуме.