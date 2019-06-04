Общая выручка по итогам торгов предметами русского искусства, проведенных Christie's, превысила 16 млн фунтов

Общая выручка по итогам торгов предметами русского искусства, проведенных в понедельник в британской столице аукционным домом Christie's, превысила 16 млн фунтов стерлингов или 20 млн долларов. Самым дорогим произведением не только дня, но и вообще в истории аукционов русского искусства, стала картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью». Она была продана за 9,3 млн фунтов (11,7 млн долларов), что также стало рекордной стоимостью работ автора. Тему продолжит Майя Пешкова:

В торгах приняли участие 93 покупателя из 21 страны мира, 35% лотов было куплено в режиме онлайн.

Сегодня с молотка в Лондоне в аукционном доме Сотбис уйдет натюрморт Михаила Ларионова с аналогичным ожиданием по стоимости.