Сервис знакомств Tinder отрицает передачу данных о своих пользователях российским властям

Компания уверяет, что лишь предоставила Роскомнадзору сведения для включения в реестр организаторов распространения информации. Об этом представитель Tinder рассказал газете «Коммерсантъ». По его словам, сделано это было после того, как сервис получил соответствующий запрос от российских властей. О включении Tinder в реестр Роскомнадзор сообщил накануне. В надзорном ведомстве указали, что это произошло 31 мая. Согласно «закону Яровой», теперь сервис обязан полгода хранить содержимое переписок пользователей и передавать их по запросу правоохранительных органов. Они же, как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, и выдвинули требование включить Tinder в реестр организаторов распространение информации.

В прошлом году за отказ передать Роскомнадзору ключи шифрования переписки пользователей суд постановил заблокировать на территории России мессенджер Telegram.