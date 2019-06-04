Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые за почти 2 месяца появилась на публике

Ким И Чжон заметили рядом с братом на открытии сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное Телеграфное агентство Кореи. Ранее южнокорейская пресса писала, что родственница главы КНДР была помещена под домашний арест в наказание за провалившийся саммит США – КНДР в Ханое. Тогда же, по данным издания, четверо дипломатов, якобы, были казнены. Позже ЦТАК частично опровергло эьу информацию.