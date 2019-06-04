Российская кинокомпания Kinodanz подала иск к популярному блогеру Евгению Баженову

Об этом рассказал сам автор YouTube канала BadComedian. По его словам, судебная тяжба идёт уже на протяжении полугода из-за того, что кинокритик, якобы, нарушил объёмы цитирования в обзоре фильма «За гранью реальности». В кинотеатрах ленту посмотрели чуть больше миллиона человек, а на канале блогера – почти 7 миллионов. Компания производитель требует удалить обзор и выплатить компенсацию в 1 миллион рублей за репутационный ущерб.