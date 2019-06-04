Власти США готовят антимонопольное расследование против компаний Amazon, Apple, Facebook и Google

Об этом сообщает Reuters. При этом, по данным источников агентства, ведомства ещё не решили, будут ли они начинать процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась 2 года.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинял крупнейшие социальные сети и поисковик в том, что они, якобы, подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию о положении США в период его президентства.