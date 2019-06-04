Основатель инвестфонда Baring Vostok до своего ареста приобрел пропуск на заседание с участием Путина

Оно должно пройти в рамках Петербургского международного экономического форума. Как рассказали журналу Forbes в пресс-службе компании, Майкл Калви сможет попасть на сессию, если его выпустят из-под домашнего ареста. Пропуск обошелся предпринимателю в 410 тысяч рублей. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказала, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников форума. Основатель инвестфонда задержан по подозрению в мошенничестве.

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