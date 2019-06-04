Сервис знакомств Tinder отрицает передачу данных о российских пользователях властям

Как рассказали в самой компании газете «Коммерсантъ», они лишь предоставили сведения для включения в реестр организаторов распространения информации. Как ранее сообщил Роскомнадзор, компания, которой принадлежит мобильный сервис, была включена в соответствующий список. По закону, организации из этого реестра обязаны в течение полугода хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.