Госсекретарь США заявил, что Россия должна «делать больше» для расследования крушения MH17

Майкл Помпео в интервью нидерландскому телеканалу RTL отметил, что в расследовании крушения малайзийского Boeing Россия сотрудничает недостаточно активно.

«Россия должна отчитаться о том, что произошло, и я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит. Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди» — заявил Помпео, отметив, что это «в её собственных интересах». Эти слова Госсекретаря приводит ТАСС, ссылаясь на материал, выпущенный пресс-службой Госдепартамента США.

Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом «Амстердам — Куала-Лумпур», разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек.