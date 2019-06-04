Спецпредставитель КНДР по делам США не был казнен, но находится под стражей
Это передает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что дипломат Ким Хек Чхоль был казнен из-за неудачного саммита с США.
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Это передает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что дипломат Ким Хек Чхоль был казнен из-за неудачного саммита с США.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…