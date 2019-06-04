ФСБ, по некоторым данным, запросила ключи шифрования переписки пользователей сервисов «Яндекса»

Речь идет о сервисах «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщили интернет-изданию РБК несколько источников. Они утверждают, что спецслужбы выдвинули это требование еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» так и не предоставил ключи, несмотря на то, что по закону на это отводится десять дней. В самой компании отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, отметив лишь, что они работают «в полном соответствии с действующим законодательством». Вместе с тем, по словам источников, «Яндекс» считает, что ФСБ слишком широко трактует соответствующую норму «закона Яровой». Как утверждается, компания опасается, что предоставление ключей шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» может привести к тому, что у спецслужб появится доступ к паролям всей экосистемы.

В прошлом году по решению суда за отказ предоставить ключи шифрования переписки в России был заблокирован мессенджер Telegram.