Дональд Трамп заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части своих людей из Венесуэлы

Президент США написал это в «Твиттере» без уточнений о выводе кого именно идет речь. Слова Трампа в Москве не комментировали. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников. Они готовили местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники. В публикации утверждалось, что это связано с отсутствием денег у правительства Николаса Мадуро.