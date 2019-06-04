Американский музыкант Джэй-Зи стал первым рэпером в мире с состоянием в миллиард долларов. По сведениям журнала Forbes, муж певицы Бейонсе за 10 лет в шоу-бизнесе заработал 500 миллионов долларов. На его счету 14 альбомов и 22 премии «Грэмми». Остальные средства Джэй-Зи получил за счет собственного производства коньяка и шампанского, операций с предметами искусства и дорогой недвижимостью. Кроме того, у певца есть акции ряда компания, в том числе Uber.