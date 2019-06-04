Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:30, 04 июня 2019

Американский музыкант Джэй-Зи стал первым рэпером в мире с состоянием в миллиард долларов

Американский музыкант Джэй-Зи стал первым рэпером в мире с состоянием в миллиард долларов. По сведениям журнала Forbes, муж певицы Бейонсе за 10 лет в шоу-бизнесе заработал 500 миллионов долларов. На его счету 14 альбомов и 22 премии «Грэмми». Остальные средства Джэй-Зи получил за счет собственного производства коньяка и шампанского, операций с предметами искусства и  дорогой недвижимостью. Кроме того, у певца есть акции ряда компания, в том числе Uber.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 261 6 51829 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Орешкин: Может идти речь об аресте некоторых торговых судов То, что мы члены этой конвенции — это нормально. То, что функционирует и принял свое решение трибунал – тоже нормально. И теперь понятно, что будет дальше…

5 156 6 67892 28.05
Kполитика, общество, моряки, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Хомоэректус.рф По данным Росстата в Ямало-Ненецком автономном округ все 100% опрошенных испытывают трудности даже при покупке одежды и оплате ЖКХ. У них денег — только на еду. Может быть, это модель для всей будущей России?..

5 211 6 56025 28.05
Kрф, зарплаты, общество, мнения
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 69 6 6879 03.06
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Открытие «глубинного народа» Спустя десятилетия эта власть снова отрастила себе собственное агрессивно-послушное большинство. Казалось бы, все вернулось на круги своя. Но это не совсем так…

5 95 6 32960 28.05
Kистория, власть, видео, общество, ссср, рф, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Экономика: от стагнации к «взрывному» росту У меня к руководству Росстата свой вопрос: а вас самих не смутили эти сногсшибательные цифры, эти «выбросы», когда вы выпустили материал для официального опубликования? Нет, не смутило?..

5 100 6 65381 28.05
8читать ;смотреть
Kэкономика, рф, росстат, статистика, финансы, видео, мнения
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 129 6 15355 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 145 6 17529 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 69 6 8520 31.05
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 249 6 30985 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 98 6 12622 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5514 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24959 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 111 6 15590 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Он все еще танцует Что еще должно случиться? Что произойти? Чтобы наш Путин перестал танцевать наверху, и был отправлен в отставку?...

5 161 6 68067 28.05
Kпутин, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 209 6 41071 29.05
Kвыборы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Видеоблогер Евгений Баженов допустил закрытие своего канала BadComedian из-за судебного иска Кинокомпания Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав из-за рецензии на фильм «За гранью реальности»

5 6 6 5308
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 85 6 100211 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 69 6 8519 31.05
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Запомните 51-ю статью. Она спасет вам жизнь Правила, которые спасут вам жизнь практически в любой ситуации: никаких бесплатный адвокатов, никаких адвокатов по назначению и никаких самооговоров. Бесплатные адвокаты работают только на сторону обвинения…

5 166 6 253319 29.05
Kправозащита, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Просто кризисы, всякие стандартные депрессии России неинтересны. Ей нужно действительно настоящее политическое приключение, вот этот бездонный анус, в который еще не ступала нога человека…

5 58 6 97748 29.05
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, власть, егэ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7868044
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4061088

Сегодня в эфире