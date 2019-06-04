Видеоблогер Евгений Баженов допустил закрытие своего канала BadComedian из-за судебного иска

Кинокомпания Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав из-за рецензии на фильм «За гранью реальности». Баженову грозит штраф в миллион рублей. По словам блогера, он встречался с представителями Kinodanz, которые сказали ему, что за ними «стоят очень влиятельные люди», в том числе их поддерживает Министерство культуры. В защиту Баженова выступили кинопродюсер Александр Роднянский, телеведущая Ксения Собчак и гендиректор Матч ТВ Тина Канделаки, которая заявила, что готова купить Youtube-канал Баженова и покрыть все издержки.