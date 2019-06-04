Прощание с бывшим генеральным прокурором России Алексеем Казанником состоится сегодня в Омском университете

Прощание с бывшим генеральным прокурором России Алексеем Казанником состоится сегодня на юридическом факультете Омского университета. Он скончался в возрасте 77 лет.

В новейшую историю страны Алексей Казанник вошел в мае 1989 года, когда на I съезде народных депутатов, будучи избранным в Верховный Совет СССР, уступил свое место Борису Ельцину. Но этим его вклад в политическую историю России не исчерпывается. Спустя 4,5 года, на следующий день после «расстрела Белого дома» теперь уже президент Ельцин назначил Казанника генеральным прокурором. На этом посту он руководил расследованием уголовных дел, связанных с событиями августа 1991 года и разгоном Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Казанник, вопреки распоряжению Ельцина воспрепятствовать выполнению постановления Госдумы, поддержал решение об амнистии участников путчей и освободил заключенных из следственного изолятора «Лефортово», после чего подал в отставку, проработав в должности генпрокурора менее полугода. С 1996 года в течение 7 лет работал заместителем губернатора Омской области. Казанник также долгое время был профессором Омского государственного университета.

Алексей Казанник будет похоронен в Омске на Старо-Северном мемориальном кладбище.