Газете «Коммерсант» грозит штраф в миллион рублей за разглашение секретных сведений

Руководство издания пока не знает суть претензий.

В отношении «Коммерсанта» был составлен административный протокол. Речь идёт о разглашении сведений, которые составляют государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Это следует из данных Портала единого информационного пространства столичных мировых судей, сообщает агентство «Интерфакс». Документ зарегистрировали больше двух недель назад в мировом судебном участке Басманного района Москвы. За это нарушение организации или компании грозит штраф от 400 тысяч до миллиона рублей. Генеральный директор и главный редактор издания Владимир Желонкин сообщил «Эху Москвы», что ничего не знает о намерении привлечь газету к ответственности за разглашение гостайны. В суд никого не вызывали, уточнил Желонкин. Представитель юридической службы «Коммерсанта» рассказал агентству ТАСС, что административное разбирательство скорее всего пройдёт по юридическому адресу издания – в округе Тверского районного суда. Больше он ничего комментировать не стал.

Предстоящее разбирательство может стать первым привлечением к ответственности по статье об использовании СМИ для разглашения секретной информации.