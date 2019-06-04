Задержан один из участников драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ

Это сообщил отец убитого Алексей Белянкин со ссылкой на полицию. По его словам, основной подозреваемый, который ударил его сына ножом, в бегах, и, возможно, уехал из России, передает ТАСС. Источник агентства, близкий к следствию, сообщил, что подозреваемый в убийстве пока не задержан.

Инцидент произошел в ночь на 2 июня под Красногорском. 24-летний Никита Белянкин, который участвовал в боевых действиях в Сирии, заступился за двух мужчин. Их били, по разным данным, от 8 до 15 человек.