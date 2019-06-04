США выступают против «Хуавей», потому что китайская компания не разделяет западных ценностей

Это заявил госсекретарь Майк Помпео. В интервью «Евроньюс» он сказал, что в составе директоров «Хуавей» — трое членов Компартии Китая. Помпео отметил, что европейцы всегда заботятся о сохранении персональной информации, но по его словам, она не останется конфиденциальной, если будет передаваться по сетям, которые контролирует правительство Китая. Недавно власти США запретили американским компаниям сотрудничать с «Хуавей». Вашингтон призывает союзников отказаться от услуг этой компании.