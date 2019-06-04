В Москве откроется памятник жертвам Холокоста. Участие в церемонии примет президент России

Архитектурная композиция в память о героях сопротивления в концлагерях и гетто появится во дворе Еврейского музея и центра толерантности недалеко от Марьиной рощи. Первый камень еще в начале прошлого года заложил Владимир Путин и его израильский коллега, премьер Биньямин Нетаньяху.

На конкурс прислали около сотни заявок. Победил проект саратовского архитектора Олега Фандеева. Его работа представляет собой высокую стену, разбитую пополам, в основание которой огонь и желоб с несколькими небольшими фонтанами. В композицию будет также интегрирован интерактивный экран с картой и информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.

Кроме Путина на открытии ожидается представителей еврейских общин, чиновники и зарубежные гости.

Деньги на памятник дал Виктор Вексельберг. На его реализацию ушло около 300 тысяч долларов.