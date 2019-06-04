Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву

Он обвиняется в государственной измене. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как в деле есть материалы с грифом «секретно».

Лефортовский суд продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву до 20 июля. К этому времени он будет находиться в СИЗО уже год. При этом за день до заседания по мере пресечения ученого вернули в изолятор после медосвидетельствования в больнице, куда его доставили в мае в соответствии с постановлением Европейского суда по правам человека. Адвокат Кудрявцева Иван Павлов подчеркивал, что ЕСПЧ требовал обследовать его подзащитного, чтобы выяснить, допускает ли его состояние здоровья содержание под стражей, но то, что было сделано в больнице, нельзя считать исполнением этого решения суда. Даже несмотря на то, что в больнице Кудрявцеву предписали лечение в условиях палатного режима, Лефортовский суд продлил ему арест. Отмечу, что ученый страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, уже в СИЗО он перенес инфаркт.

Правозащитники неоднократно просили освободить его по «гуманитарным соображениям», подчеркивая, что Кудрявцев может не дожить до суда.

Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче одной из стран НАТО секретных сведений о разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Его защита подчеркивает, что доступа к гостайне у ученого не было уже 20 лет. Сам Кудрявцев свою вину не признал