Священник из Новосибирска, выступавший против оперы «Тангейзер», награжден медалью «За противодействие экстремизму»

Как передает «Тайга.инфо», настоятель новосибирского собора святого Александра Невского Александр Новопашин в 15-м году призывал прихожан выйти на митинг «Защитим святыни, спасем Россию». В 17-м году после нападения на памятник Николаю II протоиерей обвинил тогдашнего мэра Новосибирска Анатолия Локтя в попирании духовности и дискредитации РПЦ. По сведениям издания, до 17-м года приход Новопашина регулярно получал государственные гранты. В 16-м году Новопашин по заказу центра «Э» снял фильм о сектантах и террористах. Съемки проходили в деревне, где расположен реабилитационный центр для наркозависимых.