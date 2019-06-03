Автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов сообщил, что управление МВД по Москве провело проверку, якобы начатую по его обращению. Материалы переданы в Центр «Э». Горбунов узнал об этом из письма, которое МВД прислало его родителям, живущим в Махачкале. В интервью The Bell блогер подчеркнул, что «никогда не писал и не обращался ни в какие органы».

От имени Горбунова адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов направил в МВД ходатайство с требованием объяснить, что происходит. «Сталингулаг» — один из самых популярных телеграм-каналов в России. На него подписаны более 370 тысяч человек. В мае 2019 года автор канала раскрыл свою личность после того, как полицейские провели обыски у его родителей.