Z Архив новостей новости
5 4 6 675
22:31, 03 июня 2019

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов сообщил, что управление МВД по Москве провело проверку

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов сообщил, что управление МВД по Москве провело проверку, якобы начатую по его обращению. Материалы переданы в Центр «Э». Горбунов узнал об этом из письма, которое МВД прислало его родителям, живущим в Махачкале. В интервью The Bell блогер подчеркнул, что «никогда не писал и не обращался ни в какие органы».

От имени Горбунова адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов направил в МВД ходатайство с требованием объяснить, что происходит. «Сталингулаг» — один из самых популярных телеграм-каналов в России. На него подписаны более 370 тысяч человек. В мае 2019 года автор канала раскрыл свою личность после того, как полицейские провели обыски у его родителей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 65 6 5300 10:24
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 144 6 17194 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 125 6 15146 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 66 6 8156 31.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 99 6 12605 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 242 6 30796 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 98 6 12599 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5493 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24957 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 111 6 15577 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Новости

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной…

5 111 6 49221
Новости

У Киева есть конкретные предложения и новые решения по  Донбассу, — заявил президент Украины Владимир Зеленский Он подчеркнул, что никто территорией и  суверенитетом Украины торговать не будет…

5 56 6 9117
Новости

В Международном суде ООН в Гааге сегодня начнутся слушанию по делу, инициированному Украиной против России Москва будет настаивать на том, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого иска…

5 44 6 7762
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 209 6 41055 29.05
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 261 6 51688 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Отдай (мне) свои миллиарды Бедные считают, что богатые им должны. Причем под бедными имеются в виду даже не те, кто действительно живет в бедности или за ее чертой, а те, кто просто беднее очень богатых…

5 300 6 59519 29.05
Kблаготворительность, общество, сша, экономика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бывший спецназовец ГРУ, как говорят его знакомые, убит в драке в Подмосковье Друзья погибшего в Красногорском районе Никиты Белянкина утверждают, что тот участвовал в операции в Сирии

5 0 6 28852
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Просто кризисы, всякие стандартные депрессии России неинтересны. Ей нужно действительно настоящее политическое приключение, вот этот бездонный анус, в который еще не ступала нога человека…

5 58 6 97347 29.05
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, власть, егэ
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 66 6 8141 31.05
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Запомните 51-ю статью. Она спасет вам жизнь Правила, которые спасут вам жизнь практически в любой ситуации: никаких бесплатный адвокатов, никаких адвокатов по назначению и никаких самооговоров. Бесплатные адвокаты работают только на сторону обвинения…

5 166 6 252916 29.05
Kправозащита, общество, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 84 6 96903 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7867781
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4060877

Сегодня в эфире