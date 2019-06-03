Матрос российского буксира «Стальной» выпал за борт в Азовском море
Как передает ТАСС, помощь спасателей представители судна запросили только ближе к вечеру. На поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой спасательной службы «Крым-Спас».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает ТАСС, помощь спасателей представители судна запросили только ближе к вечеру. На поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой спасательной службы «Крым-Спас».
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…